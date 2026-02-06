【その他の画像・動画等を元記事で観る】 伝説の“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のUS版フルトレーラー第1弾と新スチール5点が解禁となった。 ■世界を魅了した伝説がスクリーンに甦る！ 人類史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、ムーンウォークで世界を驚かせたマイケル・ジャクソン。彼の音楽は時