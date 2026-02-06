― ダウは592ドル安と反落、ハイテク株を中心にリスク回避の売りが優勢となった ― ＮＹダウ 48908.72 ( -592.58 ) Ｓ＆Ｐ500 6798.40 ( -84.32 ) ＮＡＳＤＡＱ 22540.58 ( -363.99 ) 米10年債利回り4.180 ( -0.099 ) ＮＹ(WTI)原油 63.29 ( -1.85 ) ＮＹ金 4889.5 ( -61.3 ) ＶＩＸ指数21.77 ( +3.13 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53905 ( -85 ) シカゴ日