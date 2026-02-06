大阪3月限ナイトセッション 日経225先物53890-100 （-0.18％） TOPIX先物3656.0-1.5 （-0.04％） シカゴ日経平均先物53905-85 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 5日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。人工知能（AI）開発新興企業のアンソロピックが金融リサーチ能力を備えたモデル「クロード・オーパス4.6」を発表したほか、オー