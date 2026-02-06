中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「うらやましさしかない、日本人はショッピングで悩むことなんてあるの！？」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性は、「一つのショッピングモールだけでも目移りしてしまうのに、（日本は）至るところにショッピングモールがあって、しかも頻繁にセールが行われている。割引後の価格は本当に本当に安くて、品質もとても良い。本当にうらやましすぎる」とつづった。そして、「日本で生