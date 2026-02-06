翔平さん、カメラ回ってますよ！イケメン俳優が見せたコミカルな表情に、視聴者も注目せずにはいられなかった。【映像】三浦翔平、バラエティで泥酔→まさかの“プク顔”各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第8回が1月31日に放送。俳優・三浦翔平が、極限の判断を迫