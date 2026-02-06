ミキハウス・立花允夫にとって、13年目のシーズンが始まった。野手最年長の34歳。積み重ねてきたキャリアは近畿地区でも随一だが、常に危機感と隣り合わせでいる。「1年でも長く、という気持ちで毎年やっています。そんなに多くのチャンスをもらえる立場ではないので、そのチャンスを逃さないように。今年が最後ぐらいの気持ちでやっていますし、最初から出るという気持ちだけは持つようにしています」天理（奈良）、天理大