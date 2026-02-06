堺市の「ENEOS（エネオス）堺製油所」で昨年5月、作業員らが死傷したガス漏れ事故で、大阪府警は業務上過失傷害容疑で、現場責任者だった男性社員を容疑者死亡のまま書類送検した。捜査関係者への取材で6日分かった。