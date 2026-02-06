8日に投開票となる衆議院選挙。16日間という短い選挙戦も、まもなく終盤戦を迎える。今回の選挙は高市早苗総理が、自維連立政権の信を問うとして解散を決意。責任ある積極財政を前面に打ち出し、2年間限定での食料品消費税ゼロなどを掲げている。【映像】自民党支持率と高市内閣支持率に差（グラフ）『ABEMA Prime』では、この衆院選でも政党研究を実施。自民党からは政策決定の中枢を担う柴山昌彦政調会長代理が番組に出演し