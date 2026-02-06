スポーツ専門局「FOXSPORTS」電子版が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝オッズについて報じている。2月5日（日本時間6日）時点のドラフトキングス・スポーツブックによるものだ。それによると、本命は米国で＋100（100ドルを賭けて勝てば100ドルの利益）。対抗馬は日本で＋350（100ドルを賭けて勝てば350ドルの利益）。以下、上位はドミニカ共和国が＋370、プエルトリコが＋1200、ベネズエラが＋1500、メキ