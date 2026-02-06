ノリに乗る後輩に先輩の威厳を見せつけた。セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が2月5日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。南3局3本場での劇的な逆転で個人8勝目を飾った。【映像】竹内、優から仕留めた劇的なアガリで逆転勝利当試合は起家から竹内、赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）の並びでスタート。東1局、親の竹内は