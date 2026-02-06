【モデルプレス＝2026/02/06】放送中のTBS系金曜ドラマ「DREAM STAGE」（毎週金曜よる10時〜）で主演を務める俳優の中村倫也（なかむら・ともや／39）が、モデルプレスのオリジナル企画「今月のカバーモデル」で、2026年2月のカバーモデルを飾った。【写真】中村倫也が飾ったモデルプレス動く表紙K-POP版“スポ根”ドラマにて、かつて問題を起こしてK-POP業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（あずま・じゅん）