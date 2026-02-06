コーデをキリッと引き締めて、上品な着こなしに導いてくれる「黒のコート」。オンにもオフにも使いやすいアイテムだけど、出番が多いとマンネリを感じることも……。そこで今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、黒コートを使った「サマ見えコーデ」をご紹介します。バギージーンズやスカーフなど、旬のアイテムと合わせたスタイリングをピックアップしました