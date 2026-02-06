ときには、飼い主さんさえも驚かせる賢い一面を見せてくれる猫ちゃん。そんな驚きの光景が投稿され、「ニャンコって賢いですね」「柔道家みたい」と話題となっています。知恵を使って重たい襖をひとりで開ける猫ちゃんの光景には、絶賛の声が寄せられることに。投稿は9万再生を突破することとなりました。 【動画：ふすまの向こう側に行きたい猫→少しだけ前足を使って開けた、次の瞬間…『まさかの行動』】 襖の向こうに行きた