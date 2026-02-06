モデルで実業家のミランダ・カーと俳優のオーランド・ブルームは結婚生活中、お互いの「良いところを引き出す」ことができなかったという。2010年から2013年にかけて結婚生活を送り、現在15歳になる息子フリン君を持つ2人は、いまだにとても良い関係を維持しているものの、夫婦としてはうまくいかなかったのだそうだ。 【写真】4児のママとしての顔愛あふれる姿で子どもを抱っこ 2017年に実業家のエヴァ