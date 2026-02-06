リポーターも務めるモデルの宮本李菜(24)が5日、自身のインスタグラムを更新。ピラティスデビューしたことを明かした。 【写真】初挑戦のピラティススラリ伸びた脚で見事なV字を披露 「ピラティスはじめました～1回でも、姿勢と心が整っていくことを感じました．楽しみがまた増えました内なる美を引き出す韓国式ピラティス」とつづり、白Tシャツに下半身はピッタリとしたピンクのウェアで、さ