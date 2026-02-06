神戸のマテウス・トゥーレルがブラジルメディアのインタビューで語ったJ1ヴィッセル神戸に所属するブラジル人DFマテウス・トゥーレルが、日本での5年目のシーズンを前に、滞在する日本への愛着と新シーズンへの意欲を語った。ブラジルメディア「グローボ」が報じている。2022年に加入したトゥーレルは、昨季Jリーグの優秀選手賞に選出され、その前年にはベストイレブンも受賞するなど、神戸の守備の要として欠かせない存在とな