読書をするのは「よいもの」だということはわかっているが、それがなぜ「よいもの」なのか意外と知られていない。読書がもたらすプラスの効果やエビデンスにもとづいた読書法を紹介する、教育心理学で認知科学者・猪原敬介さんの著書『科学的根拠（エビデンス）が教える 子どもの「すごい読書」』（日経BP）。本書から、なぜ読書が他者の気持ちを知ることにつながるのかを、一部抜粋・再編集して紹介する。誰かと関わるなら共感力