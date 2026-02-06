昨年の宝塚記念を制したメイショウタバル（牡5＝石橋、父ゴールドシップ）は今年初戦に大阪杯（4月5日、阪神芝2000メートル）を予定していることが分かった。鞍上は引き続き武豊。6日、石橋師が発表した。当初はドバイターフ（3月28日、メイダン）も視野に入れ、招待が届いていたが、国内での始動戦を選択した。石橋師は「オーナー、ジョッキーと相談して。阪神は相性がいいからね」と説明した。前走の有馬記念13着後は放牧先