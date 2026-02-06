メジャーリーグの選手たちは、テクノロジー企業ジーニーズ（Genies）が自分自身をモデルにしたAIキャラクターを作成し、ファンとチャットや交流ができるようにすることを認めることで合意した。AP通信が報じている。5日（日本時間6日）、ジーニーズと選手会の事業部門であるMLBPlayersInc.との間で契約が発表された。スター選手のAIアバターが制作され、ファンと会話できるようになる。各アバターは、その選手の声や関心事