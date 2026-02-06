◎全国の天気北海道は、暴風が吹き荒れて、見通しが全くきかないほどの猛吹雪となるおそれがあります。また、日本海側は広く雪や雨で、雷を伴うところもあるでしょう。九州は夜遅く、にわか雨がありそうです。太平洋側は、広く晴れる予想です。◎予想最高気温北日本日本海側は冷たい風が強まり、真冬の寒さとなるでしょう。札幌は氷点下1℃の予想です。一方、関東から西日本の太平洋側は春の暖かさが続きます。東京は16℃で、3月下