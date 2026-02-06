英語、スポーツ、さまざまな習い事など、勉強に加えて、親が子どもに身につけてほしいと思うことはたくさんある。教育心理学・認知科学者の猪原敬介さんは、「AIで要約してもらったり動画を視聴した方が…」と思うことの方が多く、読書の価値が疑問視される昨今、それでも読書をやる価値があるという。著書『科学的根拠（エビデンス）が教える 子どもの「すごい読書」』（日経BP）から、「勉強以外で学力を高める方法が読書」だと