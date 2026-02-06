『なんだよ～！！』と、声真似するサボテンにブチギレする柴犬さんの姿がSNSで話題です。八つ当たりも可愛いわんこの姿は反響を集め、投稿には「楽しいね♪」「めっちゃ文句いってるｗ」「あぁかわいい～♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『声真似してくるサボテン』を柴犬に与えてみた結果→まさかの『ブチギレてしまう光景』】 「声真似するサボテン」にわんこは…？ TikTokアカ