「都市伝説」のようなトンネルが急速に現実に横浜市道路局が2026年2月2日、来年度の予算概要を発表しました。長きにわたり事業が停滞し、ここ数年で急速に進んでいる都市計画道路「桜木東戸塚線（平戸地区）」がさらに進捗します。【ナイスすぎる短絡路！】これが「桜木東戸塚線」の現状です（地図／写真）この道路は、横浜都心部の桜木町から戸塚区内の国道1号までを東西に結ぶ「平戸桜木道路」の実質的な延伸部にあたります