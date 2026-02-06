気象台は、午前7時46分に、暴風雪警報を深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町に発表 6日07:46時点空知、後志地方では6日昼前まで、石狩地方では7日明け方まで、暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■札幌市□なだれ注意報7日にかけて注意■小樽市□暴風雪警報6日昼前にかけて警戒風向西