ミラノ・コルティナオリンピック™、フィギュアスケート男子日本代表の鍵山優真（22、オリエンタルバイオ/中京大）と佐藤駿（22、エームサービス/明治大）が日本時間5日、試合会場のミラノ・アイススケートアリーナで初めての練習を行った。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個鍵山と佐藤は、イタリア北部のヴァレーゼで坂本花織（25、シスメックス