▼北海道（札幌管区気象台ほか各地方気象台・６日５時）【宗谷地方】暴風雪【上川地方】暴風雪【留萌地方】暴風雪【網走地方】くもり一時雪【北見地方】くもり一時雪【紋別地方】くもり時々雪【釧路地方】晴れ一時雪【根室地方】晴れ一時雪【十勝地方】晴れ一時雪【胆振地方】くもり一時雪【日高地方】くもり一時雪【石狩地方】雪時々止む【空知地方】雪時々止む【後志地方】風雪強い【渡島地方】くもり時々雪【檜山地方】風雪強い