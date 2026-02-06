友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りの人のちょっとした行動に違和感を感じたことはありませんか？ そこで、Ray WEB編集部は読者に、違和感を感じたエピソードを聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞彼氏と同棲している主人公。彼氏があじのなめろうを好み、食の趣味が合わず困っています。ついに冷蔵庫が魚臭くなり、一緒に暮らすことに限界を感じて...？原画：Ray WEB編集部作