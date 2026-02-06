ロータスエリーゼ登場から30年経った今でも、エリーゼは多くの人々からドライビング・ダイナミクスのベンチマーク、さらには、軽量スポーツカーのデフォルトとして見なされている。それがすべてを物語っているだろう。無駄をそぎ落としたフェザーライトのエリーゼは、スポーツカー市場を揺るがし、その革新的なデザインとエンジニアリングは今日の自動車開発にも多大な影響を与えている。【画像】世界で愛される国産スポーツカー【