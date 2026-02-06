経済産業省は次世代の「ペロブスカイト太陽電池」の量産技術確立に向け、化学メーカーのカネカと住宅向け太陽電池大手の長州産業を新たに支援する方針を決めた。２０３０年度まで総額９４億円の開発費用を補助し、約３０万世帯分の電力を賄える年間１ギガ・ワットの量産体制を目指す。６日にも発表する。脱炭素技術を後押しする「グリーンイノベーション（ＧＩ）基金」を活用し、量産技術の開発や実証の費用に充てる。支援を通