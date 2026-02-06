ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード男子ビッグエアの予選が先ほど終了しました。【映像】スノーボード男子ビッグエア 日本勢4人全員決勝進出荻原大翔選手がトップに立つなど、日本勢4人全員が決勝進出を決め、メダル独占の可能性も出てきました。（ANNニュース）