中国メディアの第一財経は4日、中国で2025年に新設された外資系企業は7万社余りに上るとし、「それらの企業は中国でどのようなチャンスを見いだしたのか」とする記事を掲載した。中国商務部によると、25年に全国で新設された外資系企業は前年比19．1％増の7万392社で、実行ベース外資導入額は7476億9000万元（約16兆4491億8000万円）に上った。記事によると、外資の誘致と活用は、中国の対外開放という基本国策を構成する重要な一