尻手〜黒川を直通しない状態の「尻手黒川道路」 ようやく完成へ川崎市は2026年1月21日、麻生区内で事業を進めている「尻手黒川道路」で、トンネルが貫通したと発表しました。いったいどのようなトンネルで、開通したらどう便利になるのでしょうか。尻手黒川道路は、神奈川県川崎市を縦断するように走る都市計画道路です。都市計画道路名としての正式名称は3・4・9号尻手黒川線となります。【画像】超便利!? これが全線開通