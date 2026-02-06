「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が6日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した娘でタレントの岡田結実（25）を祝福した。岡田は、“双子卵”の写真に「めでたい」との文字を添え投稿。「おめでとう今朝の双子卵」とし「嬉しい事が続くね」とコメント。「#岡田おじいちゃんになりました」とハッシュタグを添えた。4日、結実はインスタグラムに手書きの文書をアップし、「この度、第一子を出産しました事を