モデルでプロデューサーの益若つばさが、交際前における体の関係について独自の見解を披露。そのストレートかつ合理的な表現に、スタジオのMC陣からも納得の声が上がった。【映像】益若つばさの再婚願望2月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れ