全日本プロレスは５日、「北斗軍」大森北斗がインフルエンザ感染のため７日の新木場大会を欠場することを発表した。大森は、同大会で２・１沖縄で「北斗軍」からの離脱を表明した羆嵐との一騎打ちが予定されていた。全日本は「欠場に伴う変更カードは決定次第お知らせします」と告知し「大森北斗選手選手の試合を楽しみにされていたファンの皆様にお詫び申し上げますと共に、ご理解賜りたくお願い申し上げます」と謝罪した。