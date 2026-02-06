【インド】 中銀政策金利（2月）13:30 予想5.25%前回5.25%（インド中銀政策金利) 【日本】 景気動向指数（速報値）（12月）14:00 予想109.8前回109.9（景気先行指数) 予想114.5前回114.9（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ鉱工業生産指数（12月）16:00 予想-0.3%前回0.8%（前月比) 予想1.8%前回0.8%（前年比) ドイツ貿易収支（12月）16:00 予想145.0億ユーロ