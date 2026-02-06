イギリスがモーリシャスへの返還で合意したインド洋の要衝の島をめぐり、アメリカのトランプ大統領は島のアメリカ軍基地の使用契約が破棄された場合には軍事的な対応をとる考えを示しました。トランプ大統領は5日、イギリスがモーリシャスへの返還で合意したインド洋の戦略的要衝・チャゴス諸島をめぐり、イギリスのスターマー首相と「非常に生産的な議論を交わした」とSNSで明らかにしました。そのうえで、チャゴス諸島のディエゴ