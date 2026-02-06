■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード男子ビッグエア予選（日本時間6日、リビーニョ・スノーパーク）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪開会式は2月6日にミラノで開催、前回大会は金メダル3個チームJAPANの先陣を切ったスノーボード男子ビッグエア予選では、荻原大翔（20・TOKIOインカラミ）が予選トップで決勝に進出。さらに木村葵来（21・ムラサキスポーツ）が3位、長谷川帝勝（20・TOKI