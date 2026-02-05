セイバンが、4月に小学校入学予定の子どもがいる家庭を対象にしたランドセル選び（以下「ラン活」）に関する調査を実施し、その結果を公開した。【画像をもっと見る】「ラン活」とは、ランドセルを選び購入するまでの一連の活動を指す。入学の約1年前から情報収集を始める家庭が多いが、開始・購入時期は家庭によって分散しており、従来の「早期化」傾向から、現在はより多様化している。購入チャネルの多様化により、総合スー