「BCNランキング」2026年1月26日〜2月1日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 17（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位iPhone 16（アップル）4位Pixel 9a（Google）5位iPhone 17 Pro（アップル）6位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位moto g66j 5G（Motorola Mobility）8位arrows We2（FCNT）9位Galaxy S25（SAMSUNG）10位AQUO