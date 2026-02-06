6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円安の5万3890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56283.65円ボリンジャーバンド3σ 55249.63円ボリンジャーバンド2σ 54215.62円ボリンジャーバンド1σ 53930.00円5日移動平均 53890.00円6日夜間取引終値 53818.04円5日日経平均株価現物終値 53665.00円一目均衡表・転換線 5318