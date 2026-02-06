6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3656ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3790.37ポイントボリンジャーバンド3σ 3721.72ポイントボリンジャーバンド2σ 3656.00ポイント6日夜間取引終値 3653.07ポイントボリンジャーバンド1σ 3652.41ポイント5日TOPIX現物終値 3630.80ポイント5日移動平均 3607.75