6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の697ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 761.70ポイントボリンジャーバンド3σ 744.92ポイントボリンジャーバンド2σ 728.14ポイントボリンジャーバンド1σ 724.71ポイント200日移動平均 712.01ポイント5日東証グロース市場250指数現物終値 7