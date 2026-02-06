テレビ東京で6日、ドラマ24『婚活バトルフィールド37』（毎週金曜 深0：17〜）の第5話が放送される。【場面写真】すさまじい女の戦い…目を見開きながらラッパ飲みする加藤ローサ原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞で佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことり氏が描く同名漫画。株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（加藤ローサ）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困っ