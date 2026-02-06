ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】5日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比592.58ドル安の4万8908.72ドルで取引を終えた。人工知能（AI）投資の収益性への不透明感からIT関連株を中心に売り注文が膨らんだ。前日終値からの下げ幅は一時700ドルに迫った。ダウ平均の構成銘柄ではないが、米IT大手グーグルの持ち株会社アルファベットが前日にAIを巡る大型の設備投資を発表。AI投資の過熱感が意