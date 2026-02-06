【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平が5日、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールの球団施設で自主練習した。ドジャースはバッテリー組の始動日が13日で、オープン戦は21日にスタート。同じ日本代表の山本由伸とともに、2連覇を狙う3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて調整を進めていく。