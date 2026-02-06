新体制となり、新たな魅力を開花させ続ける6人組アイドルグループ「クマリデパート」。新体制2作目となるシングル「クマった！釣られちゃった♡」のリリースを前に、メンバーの葵ミヅキが東京・越中島のスポーツニッポン新聞社で胸の内を語った。キラキラした楽曲の裏で、まだ見ぬ自分を探し求める、ひたむきな姿があった。（「推し面」取材班） 「こっちのかわいさもいけるんだ、みたいな」。新曲について尋ねると、葵は