綾瀬はるかと千鳥・大悟がダブル主演を務める是枝裕和監督最新作『箱の中の羊』の公開日が、5月29日に決定。併せて、綾瀬と大悟演じる夫婦の息子役で〓木里夢が出演することが発表されたほか、ポスター第1弾、特報映像が解禁された。【動画】『箱の中の羊』特報映像是枝監督は、『そして父になる』（2013）でカンヌ国際映画祭の審査員賞を受賞、『万引き家族』（2018）ではカンヌ最高賞であるパルムドールを受賞。『ベイビー・