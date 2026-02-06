スニーカーはカジュアルすぎて苦手……。そんな人にも取り入れやすい一足が【GU（ジーユー）】で見つかるかも。きれいめコーデにもなじむデザインで、冬の重くなりがちな装いにはほどよい抜け感を、春先には軽やかさをプラスしてくれそうな一足です。今回は、大人世代におすすめしたいバレエスニーカーと、今から春まで活躍するスニーカーをご紹介します。 きれいめ派にも