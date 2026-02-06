ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·¬Ìî¿®µÁ¡Ê68¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¤¬¤ó¤¬´²²ò¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£·¬Ìî¤Ï2021Ç¯¤ËÄ¾Ä²¤¬¤ó¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯2·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºß¤Î·¬Ìî¿®µÁ¤¢¤´¼þ¤ê¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë ¤³¤ÎÆü¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤ªÁá¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ÎáÏÂ8Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)º£Æü¤ÏÌì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ç¤¹¡£5Ç¯Á°¤Îº£ÆüÄ¾Ä²¤¬¤óⅢb¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅêÌô¤ä¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ